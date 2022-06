Summer Game Fest Opening Show ab 20 Uhr hier im Livestream

Heute Abend fällt der offizielle Startschuss zum Summer Game Fest 2022, das man wie gewohnt live im Stream verfolgen kann.

Anders als bei den The Game Awards konzentriert sich das Summer Game Fest mehr auf Updates bereits angekündigter Spiele, einschließlich umfassender Gameplay-Demos. Dennoch soll man auch die ein oder andere Ankündigung erwarten können, die von den über 30 offiziellen Partnern geplant sind.

„Wir haben ein paar neue Spielankündigungen in der Show und hoffentlich einige Überraschungen, wenn alles hält. Aber es ist definitiv eine Show, die sich hauptsächlich auf Dinge konzentriert, die schon angekündigt wurden.“

Zu den bestätigten Spielen gehören bereits Call of Duty: ModernWarfare II, MARVEL’s Midnight Suns, The Callisto Protocol, Street Fighter VI, Gotham Knights, One Piece Odyssey, Planet of Lana, Nightingale und viele mehr.

Summer Game Fest Partners

Ebenfalls erwartet wird ein Update zu God of War Ragnarök, das sich Sony womöglich für heute Abend aufgehoben hat. Zwar philosophiert die Welt schon wieder über ein mögliche Verschiebung, aktuelle Hinweise zeigen aber, dass sich im Backend des PlayStation Store etwas tut, genau wie es der Fall mit Street Fighter VI vor dem State of Play war, bevor das Spiel dort enthüllt wurde. Offiziell erscheint God of War Ragnarök nach wie vor in diesem Jahr.

Summer Game Fest Livestream

Wer die Show nicht verpassen möchte, sollte ab 20 Uhr einschalten, dann ist der offizielle Stream live, den wir unterhalb dieser Zeilen eingebunden haben. Die Show geht rund 90+ Minuten, wie im Vorfeld erwähnt. Parallel dazu gibt es die neuesten Infos, Trailer und Gameplay-Szenen hier bei uns.

Bereits am Sonntag geht es dann weiter, wenn der offizielle Microsoft / Bethesda Showcase folgt, ergänzt um die Capcom Show in der nächsten Woche, sowie dem legendären Devolver Digital Event, das ebenfalls zurückkehrt.

Weitere Highlights sind dann über den gesamten Sommer zu erwarten, während es eine waschechte E3 dann wieder im nächsten Jahr geben soll, wie in diesen Tagen in Aussicht gestellt.