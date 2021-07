Battlefield 2042 – DICE LA wird zu Ripple Effect Studios

Kurz vor dem EA Play Live Event in diesem Juli hat man dem Co-Entwickler von Battlefield 2042, DICE LA, einen neuen Namen verpasst, die sich fortan Ripple Effect Studios nennen. Diese arbeiten an dem noch unangekündigten Spielmodus für den Shooter, den man bald enthüllen wird.

Das Studio hat sich dem Kredo verschrieben, kleine Ideen in große Innovationen und Veränderungen zu wandeln. Damit möchte man die Art und Weise, wie die Industrie über die Entwicklung von Videospielen, Live Service, Studioleben und Community Engagement nachdenkt, beeinflussen.

„Bei Ripple Effect Studios stehen Innovation und Qualität an der obersten Stelle von jedem Projekt, denn selbst die kleinste Idee kann die Welt verändern. Das ist das entscheidende Merkmal hinter dem neuen Namen des Studios.“, erklärt Christian Grass, GM von Ripple Effect Studios. „Wir sind sehr stolz auf unsere Arbeit als DICE LA und das Team von DICE wird für immer ein Teil unserer DNA sein, aber im Laufe der letzten acht Jahre haben wir eine eigene Kultur und unsere eigene Art und Weise, wie wir die Dinge erledigen, entwickelt. Wir freuen uns sehr, der Zukunft entgegenzublicken, das Team auszubauen und unsere eigene Identität zu gründen.“ EA

Vince Zampella, Gründer von Respawn Entertainment und Group General Manager, nahm im Januar 2020 eine erweiterte Führungsrolle ein, zu der unter anderem die Aufsicht von Ripple Effect Studios gehört. Gemeinsam konzentrieren sich Vince und Christian darauf, zusätzliche branchenführende Künstler, Designer und Techniker neu ins Team zu holen, während das Studio weiterhin an Battlefield 2042 arbeitet – und mit der Entwicklung eines noch unangekündigten Projekts beginnt.

„Das Entwicklerstudio hat eine großartige Erfolgsgeschichte und ist bereit, eine Institution qualitativ hochwertiger Videospiele zu werden“, erklärt Vince Zambella, Gründer von Respawn Entertainment. „Mit einem neuen Campus, der vor Ort in Los Angeles entsteht und verfügbaren Remote-Arbeitsplätzen ist dies der beste Zeitpunkt, sich uns anzuschließen.“

Sowohl Christian als auch Vince werden im Rahmen der EA Play Live an dem Spotlight „Die Zukunft des FPS-Genres“ mit Apex Legends & Battlefield teilnehmen und Hinweise auf die neue von Spielenden inspirierte Erfahrung geben, die das Studio für Battlefield 2042 entwickelt.

Das Spotlight, an dem auch Oskar Gabrielson von DICE und Chad Grenier von Respawn teilnehmen werden, beginnt am 08. Juli um 19:00 Uhr. Und im Rahmen der EA Play Live Main Show, die am 22. Juli um 19:00 Uhr beginnt, wird Christian enthüllen, woran er und das Team von Ripple Effect arbeiten.