Battlefield 6 Premiere in Kürze, das erwartet die Fans

EA und DICE stellen heute die baldige Premiere von Battlefield 6 in Aussicht, wie der Entwickler in einem offenem Brief schreibt. Zudem spricht General Manager Oksar Gabrielson darüber, was die Fans von dem Shooter erwarten können.

Demnach ist 2021 ist „eine aufregende Zeit“ für DICE, die mit einem der bisher größten Team an Battlefield 6 arbeiten, das es jemals in der Serie gegeben hat. Unterstützung bekommt man dabei von Criterion Games und DICE LA, sowie dem Team in Göteborg, das sich um die Technologie kümmert und diese auf die nächste Stufe hebt.

„Gemeinsam schaffen wir ein atemberaubendes Erlebnis, das ihr später im Jahr 2021 genießen könnt,“ so Gilbert.

Für DICE ist Battlefield 6 in großer Schritt von epischem Ausmaß. Schon jetzt verspricht man einen All-out-Militärkrieg, verrückte, unerwartete Momente, Zerstörung, die das ganze Spiel verändert, massive Schlachten mit mehr Spielern und Chaos als je zuvor, angetrieben von der Power der neuen Konsolen.

Battlefield 6 erscheint im Herbst 2021, voraussichtlich auch nur für die Next-Gen Konsolen (unbestätigt) und den PC, wie kürzlich angemerkt. Parallel dazu arbeitet man an einem Mobile-Ableger, der 2022 folgt.