Billiger als zum Black Friday – PlayStation Plus deutlich reduziert

Das Angebot ist wie gewohnt zeitlich begrenzt und läuft in diesem Fall am 20. Dezember aus, zu finden im PlayStation Store.

In diesem Dezember sind bei PlayStation Plus Essential die drei Spiele Mass Effect Legendary Edition, Biomutant und Divine Knockout: Founder’s Edition dabei. Die neuen Spiele in der Stufe Extra und Premium werden in Kürze vorgestellt.

What do you think?