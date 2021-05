Biomutant – PS5 Version bestätigt, Unlock Time & Demo?

THQ Nordic und Entwickler Experimente 101 haben eine PS5-Version zu Biomutant offiziell bestätigt. Zuvor sprach man lediglich von Optimierungen für die Next-Gen Konsolen.

In einem ausführlichen FAQ bestätigt der Entwickler, dass irgendwann in Zukunft eine dedizierte PS5-Version folgen wird. Nähere Details zu dieser gibt es jetzt allerdings noch keine. Mit einer zeitnahen Veröffentlichung scheint also nicht zu rechnen zu sein.

Bis dahin muss man also mit der PS4-Version vorlieb nehmen, die allerdings auch schon einiges her macht. Auf der technischen Seite verspricht diese Full-HD Auflösung mit bis zu 60fps auf der PS4 Pro. Eindrücke dazu gibt es noch einmal im Video unten.

Demoversion & Unlock-Time

Auch die Frage nach einer Demo wird in dem FAQ beantwortet, die es in diesem Fall nicht geben wird. Da Biomutant ein Open-World-Spiel ist, wüsste man nicht, wo man die Grenze bei einer Demo setzen sollte. Daher verzichtet man auf diese.

Bis zum ersten Spielen muss man sich im Fall von Biomutant ohnehin etwas gedulden, das nicht gleich um 0 Uhr am Release-Tag freigeschaltet wird. Laut dem FAQ kann man mit der digitalen Version erst um 16 Uhr hierzulande loslegen, ebenso scheint es keinen Pre-Load zu geben. Käufer der Disc-Version haben in dem Fall also einen kleinen Vorsprung.

Das Review-Embargo fällt übrigens am Tag zuvor, nämlich am 24. Mai um 17 Uhr. Bis dahin kann man sich im offiziellen Merch-Store umschauen, der vor wenigen Tagen gestartet ist.