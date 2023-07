Dafür setzt man auf erfahrene Veteranen aus der Industrie, die zuvor an Spielen wie God of War, Halo Infinite, Middle-earth: Shadow of Mordor und weiteren gearbeitet haben.

„Wir möchten, dass unser Spiel den Spielern auf einzigartige, geschichtsträchtige Weise das Gefühl vermittelt, wie es ist, des Black Panther-Mantels würdig zu sein, und wir möchten, dass Cliffhanger Games jeden in unserem Team dabei unterstützt, gemeinsam daran zu arbeiten, diese erstaunliche Welt zum Leben zu erwecken,“ so Stephens.

What do you think?