Bungie war ein totaler Fehlkauf, meint Sony im Nachhinein – Bericht

Für 3,7 Milliarden US-Dollar hatte Sony im Jahr 2022 für Bungie hingelegt, was schon damals für einige Verwunderungen gesorgt hat. Unter anderem wurde dies als Schnellschuss im Kampf um Entwicklerstudios betrachtet, während Sony später erklärte, dass Bungie die aktuelle Live-Service-Strategie anführen soll. Wirklich hervorgebracht hat Bungie seitdem so gut wie nichts, womit das Studio zunächst nur sehr viel Geld kostet.

