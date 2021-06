Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone – Changelog & Details zur Season 4

Treyarch hat jetzt weitere Details zum Season 4 Update in Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone enthüllt, die am morgigen Donnerstag an den Start geht.

Während der Download und Changelog bereits verfügbar sind, startet die Season 4 offiziell erst um 19 Uhr. In der Schnellübersicht erwarten euch damit folgende neue Inhalte:

Global: 100 neue Battle Pass Tiers, darunter die MG 82 LMG und C58 Assault Rifle Fünf brandneue Waffen in der Season “Ground Fall” Launch Week Limited-time Event Vier neue Prestige Levels (16-19) Neue Prestige Shop Inhalte Neue Weapon Unlock Challenges Neue Gifting Features Neue Challenge Tracker Neue Lobby theming + und mehr



Multiplayer: Neue 6v6 maps: Collateral Strike (6v6), Hijacked (6v6) Neue Combined Arms Map: Collateral (12v12) Neue Gunfight + Face Off Map: Amsterdam (2v2, 3v3) Neue MP Modes: One für Chamber, Multi-Team: Sat-Link, Hardcore Hardpoint Neue Featured Playlists: Hijacked 24/7, Cranked Hardpoint Neue Scorestreak: Hand Cannon 20 Neue Multiplayer Season Challenges + More in-season, including Rush (6v6) and Capture the Flag

League Play: Skill Division Anpassungen LC10 und AK-47 sind nun limitiert + More in-season, including League Play rewards

Zombies: Neue Outbreak Region: Zoo Neue Outbreak Main Quest: Operation Excision Neue Dark Aether story Intel Zusätzliche Zombies Tracks zum Freischalten im Music Player Neue Operator Missions in Zombies Neue Onslaught Map (PlayStation®): Collateral 20 Neue Zombies Season Challenges + More in-season, including the upcoming “Mauer der Toten” round-based map



Die vollständigen Änderungen, die kompletten Changelog und mehr gibt es auf der offiziellen Seite nachzulesen.