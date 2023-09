Call of Duty: Modern Warfare 3 – Zombies-Mode im Trailer

Activision und Treyarch stellen heute den Zombies-Mode in Call of Duty: Modern Warfare 3 mit einem Trailer vor, der Teil der diesjährigen Call of Duty-Erfahrung sein wird.

In der Zombie-Erfahrung bietet ein Team multinationaler Operator den Mitgliedern der Task Force 141 im Kampf gegen riesige Untotenhorden Hilfe an, die durch eine zweite große feindliche Bedrohung verursacht wurden.

Der Zombies-Mode ist ein kooperatives Erlebnis, das Spieler dazu herausfordert, sich mit anderen Trupps zusammenzuschließen, um zu überleben und riesige Horden von Untoten auf der größten Call of Duty Zombies-Karte aller Zeiten zu bekämpfen.

Dazu kämpft man sich durch mehrere Phasen, trifft auf mehr Untote als jemals zuvor, und muss sich der bisher schwierigsten Herausforderung stellen, um die Strömung einzudämmen, mehr Ressourcen zu finden und schließlich zu überleben.

Wer Call of Duty: Modern Warfare 3 vorbestellt, erhält für den Zombies-Mode den Operator-Skin „Zombie Ghost“ als besonderen Boni. Dieser kann schon jetzt in Modern Warfare 2 und in Warzone 2.0 genutzt werden.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint offiziell am 10. November 2023.