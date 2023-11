Call of Duty: Modern Warfare III – Das bietet die Season 1

Activision wirft einen ersten Blick auf die neuen Inhalte der Season 1 in Call of Duty: Modern Warfare III, die in Kürze startet. Zu erwarten sind neue Maps, wiederkehrende Spielmodi und neue Inhalte für den Zombies-Mode.

Den Anfang machen drei neue Karten in der 6v6-Multiplayer-Rotation: Meat, die in einer Metzgerei in East Bay angesiedelt ist; Greece, eine idyllische Küstenstadt; und Rio, die einen in ein brasilianisches Einkaufszentrum entführt.

Die Season 1 bringt außerdem den beliebten Gunfight-Mode zurück, der in 2vs2-Runden gespielt wird. Diesem folgen weitere im Laufe der Season, die man in Kürze vorstellt.

Modern Warfare Zombies Story

Die Story im Zombies-Mode wird ebenfalls fortgeführt, in der die Operators damit beauftragt werden, ein riesiges, mysteriöses Tor zu untersuchen, das in der Sperrzone aufgetaucht ist. Inmitten des Dark Aether Rifts werden die Operator einer finsteren und chaotischen Herausforderung gegenüberstehen, bei der nur begrenzte Zeit zur Verfügung steht, um Ziele zu erfüllen und mit ihrem Leben und ihrem Verstand davonzukommen.

Dies ist eine neue Endgame-Herausforderung, die nach der saisonalen Mission freigeschaltet wird. Neu ist ebenfalls eine modifizierte V-R11-Wunderwaffe, die Feinde, Zombies oder Menschen in treue Verbündete verwandeln kann.

Neue Karte Urzikstan in Warzone

Für das Warzone-Erlebnis stellt man zudem eine brandneue Urzikstan-Karte in Aussicht, eine Stadtlandschaft mit 11 wichtigen Sehenswürdigkeiten, die vom legendären Popov-Kraftwerk im Norden bis hin zu den Zaravan-Vororten im Süden reichen.

Zusätzlich gibt es jede Menge Gameplay-Updates, darunter neue Manöver wie Slide Cancelling, Tac-Stance und mehr. Zuletzt wird der Wechsel zwischen Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone mit einem Update erleichtert, was dies zwischen den Titeln reibungsloser machen wird.

Alle Details zur Season 1 in Call of Duty: Modern Warfare III wird man in Kürte vorstellen.