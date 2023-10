Call of Duty: Modern Warfare III – Infos zum Multiplayer & Beta-Start

Activision hat nun weitere Details zum Multiplayer in Call of Duty: Modern Warfare III geteilt, der heute in die Early Access-Open-Beta Phase startet. Den Anfang machen die PlayStation-Spieler, die sich auf viele neue Inhalte freuen können.

Call of Duty: Modern Warfare III bietet die größte jemals zusammengestellte Sammlung von Modern Warfare-Multiplayer-Maps, darunter alle 16 Launch-Maps aus Call of Duty: Modern Warfare II (2009). Die vorgestellten Karten Favela, Estate, Skidrow, Rust und Highrise werden in der Beta-Phase spielbar sein.

Außerdem werden nach dem Start von Call of Duty: Modern Warfare III mindestens 12 neue 6v6-Kernkarten in den Post-Launch-Saisons hinzugefügt, darunter drei komplett neue Karten, die in Season 01 eingeführt werden, sowie drei weitere neue Karten in Season 02.

Gameplay, Movement & Combat in Modern Warfare III

Zudem stellt man einige der neuen Funktionen von Modern Warfare III vor, darunter wiederkehrende Elemente wie Map Voting, klassische Minimap, Totenstille und Erhöhte Lebenspunkte.

Modern Warfare III zeichnet sich insbesondere durch rasante, reaktionsschnelle Bewegungen aus, die es den Spieler ermöglichen, sich auf der Suche nach dem nächsten Ziel flink über die Karte zu bewegen. Dazu gehört:

Abbrechen von Schiebe- und Nachladeanimationen zur schnellen Anpassung der Taktik während des Spiels.

Schnelleres Ummanteln von Objekten während des Sprintens. Sofortiges Feuern während des Gleitens, einschließlich eines Perks, der es erlaubt, während des Gleitens nach unten zu zielen (ADS).

Die Dauer des taktischen Sprints wurde erhöht. Taktischer Sprint wird beim Sprinten wieder aufgeladen.

Erhöhte Grundgeschwindigkeit beim Schleichen während ADS.

Waffen und Gadget in Modern Warfare III

Das Inventar aus Call of Duty: Modern Warfare II wird in Modern Warfare III übernommen. Allerdings werden für Modern Warfare III auch eine ganze Reihe brandneuer Waffen und Operators entwickelt, darunter das Rival 9 SMG, das Longbow Sniper Rifle und der Warden Kortac Operator.

Die Perks sind von Spielbeginn bis Spielende aktiv und in vier Kategorien unterteilt: Weste, Handschuhe, Stiefel und Ausrüstung. Die Gegenstände, die man aus diesen Kategorien auswählt, statten eure Operators mit verschiedenen perkähnlichen Fähigkeiten aus. Sie verändern das Aussehen eures Operators im Spiel nicht, sodass man die Gegenstände auswählen kann, die einem die besten spielerischen Vorteile bieten, ohne euren Stil zu verändern.

Ein neues Feature für Gunsmith und Loadouts sind Aftermarket-Parts, die es Spielern ermöglichen, die Funktion einer Waffe über die Wirkung der Aufsätze hinaus, die im normalen Verlauf von Gunsmith freigeschaltet werden, dramatisch zu verändern.

Aftermarket-Parts führen neue Progressionspfade für das Leveln von Waffen ein, die wirklich einzigartige Waffenkonfigurationen für eine bessere Anpassung des Spielstils bieten. Um auf dieses neue Feature zugreifen zu können, müssen Spieler zunächst die maximale Stufe einer unterstützten Waffe erreichen und dann eine Herausforderung im Spiel absolvieren, um die neue Ausrüstung freizuschalten. Besondere Loadouts sind die Breacher Drohne, Moskito Drohne, A.C.S. und Communication Scrambler.

Call of Duty: Modern Warfare III Open Beta

Ab heute Abend hat man die Möglichkeit, einige der Features, Karten, Waffen usw. in der Open Beta auszuprobieren. Wenn du die Vault Edition vorbestellt hat, kann man außerdem die FATE Weapon Vaults und Nemesis Operator Skins nutzen, darunter einige Skins für Makarov, Price, Soap und den brandneuen Operator Warden.

Die Open Beta startet zunächst für die Vorbesteller von Call of Duty: Modern Warfare III auf PlayStation um 19 Uhr. Dem folgt vom 08. bis 10. Oktober die Open Beta-Phase für alle PlayStation Spieler, sowie vom 12. bis 13. Oktober für die Vorbesteller auf Xbox und dem PC. Vom 14. bis 16. Oktober ist die letzte Phase geplant, an der alle Spieler unabhängig von Plattform oder Vorbestellung teilnehmen können.