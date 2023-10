Call of Duty – Parität auch in Zukunft auf Xbox & PlayStation?

Dies bedeutet auch, dass man Call of Duty nicht als Teil des Game Pass veröffentlichen wird, was durchaus ein Vorteil für die Xbox sein könnte. Sony glaubte zuletzt allerdings, dass man den Shooter dazu nutzen wird, um die PlayStation-Spieler irgendwie zu benachteiligen.

„Wir haben nicht das Ziel, Call of Duty zu nutzen, um euch zum Kauf einer Xbox-Konsole zu bewegen. Sogar diese Beta war in der ersten Woche nicht auf Xbox. Ich glaube nicht, dass das der Community oder dem Spiel hilft.“

„Für Spieler auf PlayStation und in Zukunft auch auf Nintendo möchte ich, dass ihr euch zu 100 Prozent als Teil der Community fühlt. Ich möchte nicht, dass ihr das Gefühl habt, dass es Inhalte gibt, die ihr verpasst. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist eine 100-prozentige Parität auf allen Plattformen, so weit wie möglich, was den Launch und die Inhalte betrifft.“

Jetzt, wo das Call of Duty-Franchise offiziell zu Microsoft und Xbox gehört, weiß man zwar, dass der Shooter in den nächsten 10 Jahren für PlayStation erscheinen wird, doch auch unter gleichen Bedingungen?

