Call of Duty: Vanguard – Neue Zombies-Season enthüllt

Neben der regulären Season 2 in Call of Duty: Vanguard stellt man heute auch die neue Zombies-Roadmap vor, die parallel dazu startet.

„Der Anfang“ war demnach nur ein Vorgeschmack darauf, was vor den Spielern liegt, denn während sich die Armee der Untoten darauf vorbereitet, an einer neuen Front einzufallen, tragen Krafft und Co. den Kampf zu Von List in „Terra Maledicta“, einer neuen Zombies-Erfahrung, die in der östlichen Wüste Ägyptens und im Ausland angesiedelt ist.

Dazu werden sich Tore zu neuen Arenen öffnen, einschließlich des Dark Äthers selbst. Professor Krafft und seine Special Forces-Kämpfer haben im Kampf gegen Von List einen „Brückenkopf“ im Dark Äther errichtet, wo sie alles riskieren werden, um eine verlorene Seite aus dem Folianten der Rituale zu erhalten.

Inhaltlich kann man sich während der neuen Season unter anderem auf das Decimator Shield freuen, eine neue Wunderwaffe in Season 2. Hinzu gesellt sich die Ray Gun, die einigen Spielern bekannt vorkommen dürfte.

Dazu kommentiert Treyarch:

„Erkunden Sie ‚Terra Maledicta‘, um den Decimator Shield zu finden, eine brandneue Wunderwaffe, die überragenden Schutz und die mächtige Fähigkeit „Dezimierungsstoß“ bietet“. Mit seiner einzigartigen Persönlichkeit freut sich der Decimator bereits, Kraffts Freiheitskämpfern zu helfen, die untote Armee von Von List zu besiegen.“

Die neue Call of Duty: Vanguard Season startet am 14. Februar 2022.