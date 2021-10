Call of Duty: Vanguard – Trailer stellt die Kampagne vor

Mit dem nahenden Release von Call of Duty: Vanguard gibt es heute einen neuen Blick auf die Kampagne, die man mit einem Trailer vorstellt.

Zu dieser heißt es: „Dieser Kampf … ist wichtig. Jede Geschichte hat ihre Inspiration. Jeder Held hat einen Ursprung.“

Dazu kehrt mit Call of Duty: Vanguard zurück in eine Zeit, in der Spieler packende Schlachten und Kämpfe erleben, die ein bislang unbekanntes globales Ausmaß des Zweiten Weltkriegs wiederspiegeln. In dieser fesselnden Einzelspielerkampagne erhebt sich eine Gruppe Soldaten aus verschiedenen Ländern, die sich gegen die größte Bedrohung der Welt stellen.

Dazu kämpft man zu Luft über dem Pazifik, springt über Frankreich ab, verteidigt Stalingrad mit der Präzision einer Scharfschützin und schießt durch vorrückende Truppen in Nordafrika.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen dabei vier Helden:

Private Lucas Riggs, 20th Battalion, Australian 9th Infantry Division, British Eighth Army.

Sergeant Arthur Kingsley of the 9 th Parachute Battalion, British Army.

Parachute Battalion, British Army. Lieutenant Wade Jackson, Scouting Squadron Six, United States Navy.

Lieutenant Polina Petrova of the 138th Rifle Division, Red Army.

Diese vier spielbaren Charaktere überwinden die Verzweiflung und das Chaos des Krieges, gefangen von den Achsenmächten, und jeder erhebt sich aus den Schützengräben, um einer der ursprünglichen Agenten zu werden; der Prototyp für den modernen Soldaten der Spezialeinheiten, der in wechselvollen Schlachten auf der ganzen Welt um den Sieg kämpft.

Call of Duty: Vanguard erscheint am 05. November 2021.