Call of Duty: Vanguard & Warzone: Operation Monarch gestartet

Actvision erinnert noch einmal an den Start der Operation Monarch in Call of Duty: Vanguard und Warzone, mit der zwei legendäre Monster das Schlachtfeld betreten.

Kong und Godzilla – zwei Titanen, die ihr Königreich verlassen haben, um Caldera zu belagern. Spieler kämpfen gegen diese legendären Kreaturen in Operation Monarch, um deren Kräfte zu nutzen. Das Highlight der Operation ist ein 60-Spieler-Match mit einem Resurgence-Regelsatz. Ein kleinerer Abschnitt von Caldera wird dazu als sicherer Bereich markiert, aber abgesehen von einer massiven Wendung sind die Regeln einfach: Seid das letzte Team, das überlebt.

Operation Monarch Details

Kampf der Titanen

Kong und Godzilla werden Caldera für die Dauer des Spiels patrouillieren, Angriffe auf Bedrohungen richten und gelegentlich in einen rasenden Zustand geraten.

Öffentliches Event: Titan Frenzy

Kong und Godzilla können wütend werden und rücksichtslos angreifen – was als Titan Frenzy bezeichnet wird. Operator haben dann zwei Möglichkeiten: taktisch vor diesen gefährlichen Kreaturen davonlaufen oder versuchen, sie zu unterdrücken, indem man ihnen direkten Schaden zufügt.

Der Trupp, der einem der beiden Titanen den meisten Schaden zufügt, erhält automatisch einen S.C.R.E.A.M. Gerät. Die Zweitplatzierten erhalten immer noch Monarch-Informationen, die sie für ihre spezielle Informationsanzeige nutzen können, deren finale Belohnung ein S.C.R.E.A.M. Gerät ist.

Ressource: Monarch Intel

Spieler finden Monarch Intel über Supply Boxes, spezielle Drops und gefallene Feinde. Spieler können diese nutzen, um eine spezielle Anzeige aufzuladen, die Gegenstände wie Killstreaks und Loadout Drops freischaltet, zusammen mit einer einzigartigen und mächtigen Titan-Killstreak-Belohnung für das vollständige Auffüllen.

Killstreak: S.C.R.E.A.M. Gerät – Titan Sonic Kommunikationsradar und Echoortungs-Array-Modul

Der Schrei. Das Gerät ist ein Killstreak, der seinem Benutzer eine von zwei Kräften der Titanen verleiht: einen Hitzestrahl-Atem von Godzilla oder einen Erdstoß von Kong. Sobald der Angriffstyp ausgewählt ist, kann der Operator ihn auf eine beliebige Stelle in Caldera richten.

Die Operation Monarch ist ab sofort verfügbar!