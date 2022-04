Call of Duty: Vanguard & Warzone Season 3 mit Godzilla & Teaser enthüllt

Activision hat jetzt die vollständigen Details zur Season 3 in Call of Duty: Vanguard und Warzone enthüllt, in der sich unter anderem King Kong mit Godzilla eine Schlacht liefert. Ein erster Teaser lässt die Vorfreude darauf schon jetzt steigen.

Die Season 3, die am 27. April startet, verspricht allerdings noch viel mehr, darunter geheime Waffen, eine Ausgrabungstelle und die natürlich Operation Monarch mit den legendären Monstern, die am 11. Mai startet.

Hier fordert Captain Butcher zunächst drei weitere Operator auf, die Hintergründe früherer feindlicher Angriffe zu untersuchen. Nachdem die Insel zurückerobert wurde, werden die Soldaten hier mit Schatztruhen belohnt, die geheime Waffen enthalten, die für eine Bedrohung der besonderen Art gemacht wurden.

Dazu steht den Operator eine streng geheime Waffenkammer zur Verfügung, die schon am 27. April geöffnet wird. Darin findet man alles, was man braucht, um gegen Godzilla und Kong zu kämpfen, die später in der Saison während des Events „Operation Monarch“ aufs Schlachtfeld treten.

Warzone Season 3 Highlights

Enthüllt an Dig Site (der Ausgrabungsstelle) uralte Geheimnisse und Ausrüstungsgegenstände. Macht euch die Hände schmutzig an diesem interessanten Monarch-Ort zwischen den Ruinen und den Minen, um Vorratskisten und Hinweise auf künftige Feinde zu finden.

Macht euch die Hände schmutzig an diesem interessanten Monarch-Ort zwischen den Ruinen und den Minen, um Vorratskisten und Hinweise auf künftige Feinde zu finden. Neues Gulag an der Küste. Entflieht dem Frachtraum, Calderas neuem Gulag. Diese Arena mit drei Wegen wurde von Toys for Bob gebaut und heißt alle Kampfteilnehmer:innen willkommen, um intensive Zweikämpfe abzuhalten, ehe sie wieder in den Einsatz zurückgeschickt werden.

Entflieht dem Frachtraum, Calderas neuem Gulag. Diese Arena mit drei Wegen wurde von Toys for Bob gebaut und heißt alle Kampfteilnehmer:innen willkommen, um intensive Zweikämpfe abzuhalten, ehe sie wieder in den Einsatz zurückgeschickt werden. Bereitet euch für Operation Monarch vor. Uralte Höhlenmalereien, gigantische Schädel und eine Axt, die nicht von dieser Welt ist … Das sind einige der seltsamen Sichtungen rund um Caldera …

Ferner gibt es neue Waffen, darunter das durchschlagskräftige DMR und ein schnellfeuerndes Sturmgewehr als neue Waffenprototypen. Das M1916 und das Nikita AVT, die vormals selbst für die besten Operator als geheim eingestuft waren, werden ebenfalls Teil eures Arsenals, ebenso wie eine neue MP und Sledgehammer Games’ Lieblingsnahkampfwaffe.

Mit Mateo Hernandez, Florence Carter und Kim Tae Young stoßen während der Season 3 auch drei neue Operator hinzu, sowie gibt es zusätzliche Herausforderungen und Vanguard-Zombies.

Odyssey Combat Pack für PS Plus

PlayStation Plus User können sich zudem auf ein kostenloses Combat Pack in der Season 3 freuen, das ab dem 04. Mai verfügbar sein wird. Das Odyssey Combat Pack enthält demnach den Legendary Bushwacker Operator Skin für Padmavati Balan, die Legendary Heavy Foliage und Gold Hawk Weapon Blueprints, eine epische Uhr, ein Amulett, ein Emblem, eine Visitenkarte und einen 60-minütigen Double XP Token.

Die vollständige Übersicht zur Season 3 in Call of Duty: Vanguard & Warzone gibt es auf der offiziellen Webseite nachzulesen.