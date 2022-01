Call of Duty: Vanguard & Warzone Pacific Season 2 – Neue Operator vorgestellt

Im Februar startet die Season 2 in Call of Duty: Vanguard und Warzone Pacific, die erwartungsgemäß mit neuen Inhalten daher kommt. Dazu gehören auch neue Operator, dessen Details vorab durchgesickert sind.

Demnach kann man sich auf drei neue Gesichter freuen – Anna, Gustavo und Thomas, wieder mit eigenen Fähigkeiten und Waffen ausgestattet sind, ebenso mit verschiedenen Motivationen.

Anna wurde in Wien / Österreich geboren, wo sie ihre Zeit schon fast traditionell mit Skifahren und Wandern in der Wildnis verbracht hat. Ihr angenehmes Leben wurde jedoch von der Nazi-Invasion zerstört und ihr Zuhause und Erbe in der Kristallnacht zunichte gemacht. Angehörige, Familie und Freunde wurden von den Nazis getötet, während sie selbst ins Gefängnis gebracht wurde. Dort beschloss sie sich dem Widerstand und Ö5 Netzwerk anzuschließen.

Thomas stammt aus New Carlisle / Quebec und ist der Sohn französisch-spanischer Eltern. Er kämpfte bereits im Ersten Weltkrieg, diente als Volunteer für das MacKenzie-Papineau Bataillon, und steuerte Panzer im Zweiten Weltkrieg. Diese Erfahrungen haben ihn stark gemacht, mit der Verpflichtung, alle seine Soldaten wieder nach Hause zu bringen.

Details zu Gustavo sind derzeit noch unter Verschluss und dürften mit der offiziellen Enthüllung der Season 2 nachgereicht werden.

Season 2 startet etwas später

Bekannt ist außerdem, dass die Season 2 etwas später startet, da man sich hier etwas mehr Zeit für den Feinschliff nehmen möchte.

„

Wir werden diese zusätzliche Entwicklungszeit nutzen, um Updates bereitzustellen, einschließlich Optimierungen des Gameplays, der Spiel-Balancing (einschließlich Waffen- und Ausrüstungs-Balancing), um die Spielstabilität und Fehler zu beheben und um einen allgemeinen Feinschliff zu gewährleisten, um das Erlebnis für Spieler in ganz Vanguard, Warzone Pacific, Black Ops Cold War und Modern Warfare zu verbessern.“

Aktuell ist der Start der Season 2 für den 14. Februar 2022 vorgesehen.