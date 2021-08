Call of Duty: Vanguard zeigt sich im ersten Gameplay

Sledgehammer Games nutzt die gamescom, um die ersten Gameplay-Szenen aus Call of Duty: Vanguard vorzustellen, das im November erscheint.

Vanguard verspricht Call of Duty-Fans auch diesmal eine Kampagne, einen Online Multiplayer, sowie die populäre Zombies-Koop-Erfahrung ein Komplettpaket. Spieler erleben darin die Geburt der Spezialeinheiten, während sie den Verlauf der Geschichte verändern und in einer ausgedehnten WWII-Story-Kampagne an den Ost- und Westfronten Europas, im Pazifik und Nordafrika das Sonderkommando 1 gründen.

Der Multiplayer-Modus verspricht bereits am Tag der Veröffentlichung 20 Maps. Auf Zombies-Fans wartet zudem ein gewohnt aufreibendes Kampferlebnis gegen die Untoten, das erste Zombies-Crossover für Call of Duty.

„Call of Duty: Vanguard liefert eine umwerfende Bandbreite an Spielerlebnissen für die gesamte Call of Duty-Community. Die umfang- und abwechslungsreichen Inhalte von Vanguard sind ein Markenzeichen des Spiels – mit mehr Multiplayer-Maps am Tag der Veröffentlichung als je zuvor sowie dem allerersten Zombies-Crossover in der Geschichte von Call of Duty“, so Johanna Faries, General Manager, Call of Duty, Activision. „Warzone-Fans erwarten unzählige aufregende Neuerungen als Teil der neuen Veröffentlichung. Wir können es kaum erwarten, ihnen mehr darüber zu erzählen.“

Noch vor Ende diesen Jahres können Vanguard-Spieler in ein vollständig integriertes neues Call of Duty: Warzone-Erlebnis mit einer brandneuen Map, neuem Gameplay und neuen Listen eintauchen. So ergibt sich ein vollkommen miteinander verknüpftes Call of Duty-Erlebnis, wie es die Spieler bisher noch nicht erlebt haben – alles Dank der in Modern Warfare eingeführten Call of Duty-Engine der nächsten Generation.

Call of Duty: Vanguard erscheint am 05. November 2021.