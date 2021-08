The Outlast Trials zeigt sich im Debüt Trailer, Release 2022

Nach langer Zeit zeigt sich heute erstmals The Outlast Trials von Red Barrels, das bereits 2019 angekündigt wurde und 2022 erscheint.

Auf dem Höhepunkt der Ära des Kalten Krieges schlüpfen die Spieler in The Outlast Trials in die Rolle von Testpersonen, die von der zwielichtigen Murkoff Corporation entführt wurden. In einer geheimen Murkoff-Einrichtung eingesperrt, werden die Spieler einer Reihe von körperlichen und geistigen Prüfungen ausgesetzt, von ikonischen Charakteren gequält und allein oder in Teams herausgefordert, mit intakter geistiger Gesundheit zu überleben.

„Die Welt von Outlast ist eine wahre Survival-Horror-Erfahrung, die zeigen soll, dass die schrecklichsten Monster von allen aus dem menschlichen Geist stammen … und Red Barrels! The Outlast Trials ist zwar keine direkte Fortsetzung der anderen von der Kritik hoch gelobten Outlast-Titel in der Serie, wird aber im selben aufregenden Universum angesiedelt sein: genauer gesagt mitten in der Ära des Kalten Krieges. Die Outlast Trials ermöglichen es den Spielern, sich den Schrecken der Trials selbst zu stellen oder mit bis zu drei anderen Testpersonen zusammenzuarbeiten. „

The Outlast Trials erscheint 2022.