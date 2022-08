Call of Duty Warzone 2 – Potenzieller Release im November gesichtet

Während Call of Duty: Modern Warfare 2 offiziell im Oktober erscheint, heißt es bislang nur, dass das neue Call of Duty Warzone 2 zu einem späteren Zeitpunkt folgt. Allzu lange muss man hier wohl aber nicht warten.

Wie interne Dokumente zeigen sollen, plant Activision den Release am 16. November ein, also kurz nach dem gefürchteten God of War. Natürlich muss der Termin erst noch durch den Publisher oder Entwickler Infinity Ward bestätigt werden.

Breaking: An internal document image has leaked revealing Warzone 2 launch date as November 16th



Image shared on r/classicwow Reddit pic.twitter.com/JUe3fx1G0M — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 16, 2022

Vielmehr ist über Warzone 2 noch gar nicht bekannt, das man wohl erst beim Call of Duty Next Event im September vollständig enthüllen wird. Dafür werden auch noch die Last-Gen Konsolen damit versorgt.

Von offizieller Seite hieß es bislang nur einmal:

„Um dieses hochmoderne Erlebnis vollständig zu liefern, wird Warzone 2.0 neue Modern Warfare II-Inhalte und -Systeme mit brandneuen Fortschritten und Inventaren enthalten. Das heutige Warzone wird als separate Erfahrung fortgesetzt, die eine Fortsetzung des Spielerfortschritts und der Inventare innerhalb dieser Warzone-Erfahrung beinhaltet. Wir können es kaum erwarten, bald weitere Details zu teilen.“

Bis dahin kann man sich in Call of Duty: Modern Warfare 2 austoben, das am 28. Oktober erscheint, sowie für Vorbesteller auf PlayStation am 20. Oktober, wo zumindest schon einmal die Kampagne spielbar sein wird.