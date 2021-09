Call of Duty: Warzone – Neue Pacific-Karte enthüllt

Es ist bereits klar, dass auch Call of Duty: Warzone mit dem Launch von Call of Duty: Vanguard umfassend überarbeitet wird. Das beinhaltet unter anderem eine brandneue Karte.

Diese wurde beim gestrigen Multiplayer-Reveal enthüllt und ist im Pazifik angesiedelt, einschließlich einem üppigen Dschungel, verschiedenen Points of Interest, mehreren Ebenen und einer insgesamt „lebendigeren und frischeren Erfahrung“ im Vergleich Verdansk, wie Sledgehammer betont.

Ferner verriet man, dass die Engine die gleiche sein wird, um einen nahtlosen Übergang gewährleisten zu können. Obendrauf verspricht man wieder Cross-Progression und Cross-Play Support, ein neues Anti-Cheat-System, viele kostenlose Inhalte und regelmäßige Live Events und vieles mehr.

Die neue Pacific-Karte wird kurz nach dem Launch von Call of Duty: Vanguard verfügbar sein und wieder vollständig in das Spiel integriert. Weitere Infos dazu folgen in den kommenden Wochen und Monaten. Bis dahin gibt es erste Shots, die auf der Alpha-Build basieren.