CD Projekt äußert sich zu Übernahme-Gerüchten durch Sony

Ansonsten gab man aktuell bekannt, dass sich The Witcher 3 über 50 Millionen Mal verkauft hat und damit zu einer der erfolgreichsten Game-Releases überhaupt gehört. Damit reiht man sich zwischen Größen wie GTA oder Call of Duty ein.

„Ich kann nur wiederholen, was wir im Laufe der Jahre gesagt haben: CD Projekt steht nicht zum Verkauf,“ so Kiciński. „Wir wollen unabhängig bleiben. Wir haben, glaube ich, eine ausgezeichnete Strategie. Das ist sicherlich nicht einfach umzusetzen, aber es ist sehr spannend, seinen eigenen Weg zu gehen. Es ist also ein reines Gerücht.“

What do you think?