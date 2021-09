Chernobylite – Roadmap & erste DLC-Inhalte vorgestellt

Mit dem heutigen Release von Chernobylite hat The Farm 51 auch die ersten DLC-Inhalte und die weitere Roadmap vorgestellt.

Dies beinhaltet auch den späteren Next-Gen Release, der auf Konsolen noch aussteht. Das ist jedoch nicht das Ende der Reise. So sind bereits weitere großartige Inhalte geplant, die über die nächsten 14 Monate in Form von sechs DLCs erscheinen werden, einschließlich kostenpflichtiger und kostenloser Inhalte. Jeder DLC stellt eine bunte Mischung aus neuen Missionen, Monstern, Waffen, Spiel-Modi und vielem mehr dar.

„Chernobylite ist eines der beliebtesten Indie-Games 2021 und es war uns eine Ehre, The Farm 51 dabei zu helfen, das Spiel erst auf PC und nun auf Konsole zu veröffentlichen“, so Piotr Żygadło, CEO von [All in! Games]. „Natürlich endet unsere Zusammenarbeit mit Chernobylite damit nicht, wir werden das Spiel auch zukünftig unterstützen. Ich freue mich, verkünden zu können, dass Spieler im Besitz von Chernobylite für PlayStation 4 oder Xbox One kostenlose automatische Upgrades auf PlayStation 5 oder die Xbox Series X|S erhalten werden, wenn das Spiel auf Next-Gen Konsolen veröffentlicht wird.“

Zu den Highlights dieser Roadmap gehören demnach:

neue Nebenmissionen

neue Monster

neue Karte: Pripyat Residentials, Cooling Towers

neue Aktivitäten und Events

neue Waffen

neue Story-Missionen: Ghost of the Past

neue Cosmetics

neuer Game Mode: Gate of Madness, Brothers im Arms

neue VR-Karte

Release der Enhance Edition

The Farm 51 hat also noch große Pläne für Chernobylite, die bis weit in das kommende Jahr reichen.

„Wir können es kaum abwarten, unsere gemeinsame Arbeit bei der Erstellung einer DLC-Roadmap fortzusetzen“, ergänzte Wojciech Pazdur, Entwicklungsleiter bei The Farm 51. „Die Community kann sich dieses Jahr auf weitere DLCs zu Halloween und Weihnachten mit neuen Missionen, Monstern und einer neuen Karte freuen.“