CoD: Black Ops Cold & Warzone – Mid-Season Update 3.5 & 80er Action gestartet

Activision und Treyarch haben das Mid-Season Update in Call of Duty: Black Ops Cold und Warzone veröffentlicht, mit dem wieder Tonnen an neuen Inhalten dazukommen. Das Highlight diesmal sind die Gastauftritte von Rambo und John McClane, die den Shooter in die kultige 80er Jahre Action verwandeln.

Für eine begrenzte Zeit können Fans die Rolle des ultimativen Rambo oder des Helden John McClane übernehmen, sobald sie in Verdansk landen, um den Kampf auf dem Nakatomi Plaza und auf den Multiplayer-Karten zu überleben, die von Standoff bis Nuketown ’84 reichen.

Dazu startet heute auch das Limited Time Event, einschließlich der 80er Action Heroes, neuen spielbaren Kult-Operator, neue filminspirierte Sonderziele und Missionen in Warzone, neue zeitlich begrenzte Modi in Black Ops Cold War und Warzone, sowie neue Waffen, Cosmetics und mehr zum Thema der 80er Jahre.

„Call of Duty, Die Hard und Rambo, die auf diese neue Art und Weise zusammenkommen, sind eine erstaunliche Kombination von Franchise-Unternehmen, die speziell auf unsere Fans zugeschnitten sind. Diese zeitlich begrenzte Crossover-Event ermöglicht es den Spielern, als einige der bekanntesten Actionhelden der Unterhaltungsbranche in Call of Duty aufzutreten “, sagte Johanna Faries, General Managerin von Call of Duty. „Zusätzlich zu Rambo und John McClane bieten wir unseren Spielern neue Waffen, Ausrüstung, Missionen, Modi und sogar einen von Die Hard inspirierten Ort wie Nakatomi Plaza.“

Neue Zombies-Outbreak Inhalte

Zusätzlich zu den neuen Themeninhalten wie Rambo und Die Hard, die ab heute verfügbar sind, gibt es in Call of Duty: Black Ops Cold War im Rahmen des Reloaded-Event der Season 3 ebenfalls eine Menge aufregender neuer Inhalte, einschließlich der neuen 6v6-Multiplayer-Karte Standoff; die neue Multi-Team-Multiplayer-Karte Duga; und ein neuer Multi-Team-Eliminierungsmodus; plus neue Operator, Waffen und mehr.

Darüber hinaus enthält das Mid-Seson Update 3.5 eine ganze Reihe neuer Inhalte für Zombies-Outbreak, einschließlich einer neuen Hauptquest, einer neuen Begegnung mit der furchterregenden Orda, die durch das Uralgebirge streift, und einer Vielzahl neuer Geheimnisse und Überraschungen, die es zu entdecken gilt.

Weitere Details zu den Inhalten des Mid-Season Update 3.5 gibt es auf der offiziellen Homepage.