Codename: Spartacus – Sony plant neuen Aboservice auf PS5

PlayStation Spieler zeigen sich nach wie vor ziemlich unzufrieden mit PlayStation Plus, das in den letzten Monaten zwar einige Highlights bot, vom großen Wurf, den man einst angedeutet hat, ist man aber noch Meilenweit entfernt.

Das könnte sich im Frühjahr 2022 ändern, wie Bloomberg derzeit berichtet. Demnach bereitet Sony einen neuen Aboservice auf PS5 und PS4 vor, der aktuell noch den Codenamen: Spartacus trägt. Dieser kommt laut dem Bericht in verschiedenen Tier-Stufen daher, die in den unterschiedlichen Stufen immer mehr Inhalte versprechen.

Die Tier 1-Stufe umfasst demnach das bestehende PlayStation Plus-Angebot, während die Tier 2-Stufe zusätzlich eine umfassende Bibliothek an PlayStation 4- und PlayStation 5-Spielen beinhalten soll. Mit Tier 3 können sich Spieler außerdem auf erweiterte Demos, Spiele-Streaming und eine Bibliothek mit klassischen PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Spielen freuen.

„Der Service mit dem Codenamen Spartacus wird es PlayStation-Besitzern ermöglichen, eine monatliche Gebühr für den Zugriff auf einen Katalog moderner und klassischer Spiele zu zahlen,“ heißt es aus internen Kreisen, die nicht genannt werden wollen. Bloomberg

PlayStation Plus Name soll beibehalten werden

Laut Bloomberg soll der Name PlayStation Plus weiterhin beibehalten werden, aber innerhalb dessen diese unterschiedlichen Stufen bieten. Preislich dürfte man weiterhin bei den 60 EUR pro Jahr, bis vermutlich maximal 120 EUR gehen, wenn man das Spiele-Streaming inkludiert, das als PlayStation Now ebenfalls 60 EUR pro Jahr kostet.

Die finalen Details stehen möglicherweise aber noch nicht fest, wie man betont, so dass sich bis zur Ankündigung noch einiges ändern kann. Wann diese erfolgen soll, ist nicht bekannt.

Es zeigt aber, dass Sony tatsächlich nach einer ernsthaften Alternative zum Game Pass von Microsoft sucht, weshalb man nun abwarten muss, ob man mit diesem Tier-Modell tatsächlich dagegen auffahren kann. Was PlayStation Plus in diesem Dezember bietet, könnt ihr noch einmal hier nachlesen.