Cyberpunk 2077 gibt sich selbst den Titel ‚Game of the Year‘ mit eigener Edition

Neuauflagen von Spielen sind an sich nicht so ungewöhnlich, wenn sie einen längerfristigen Support erhielten und dann noch einmal als komplettes Package erscheinen. Bei der Wahl des Namens ist Cyberpunk 2077 in diesem Fall aber alles andere als zurückhaltend.

Laut Berichten des polnischen Magazins Stockwatch bringt CD Projekt im nächsten Jahr eine Game of the Year Edition zu Cyberpunk 2077 heraus, die alle wichtigen Updates und Inhalte umfassen wird, einschließlich dem kommenden und einzigen Story-DLC Phantom Liberty, der ebenfalls 2023 erscheint.

Nach dem Desaster zum Launch um das Spiel hätte man den Namen sicherlich etwas geschickter auswählen können, denn genug Optionen gibt es schließlich. CD Projekt begründet es damit, dass es Tradition sei, später eine Game of the Year Edition zu veröffentlichen.

„Es ist die natürliche Ordnung der Dinge – so war es auch bei The Witcher, das nach beiden Erweiterungen eine Game of the Year Edition erschienen und seitdem so auf dem Markt ist. Dasselbe ist in diesem Fall zu erwarten,“ so CEO Adam Kiciński.

Einschließlich Phantom Liberty und zum Vollpreis

In diesem Zuge sagte Kiciński, dass die Erweiterung Phantom Liberty ein Teil der Game of the Year Edition sein wird, diese dann aber auch wieder zum Vollpreis erscheint. Langfristig wertet man die Verkäufe von Cyberpunk 2077 schließlich als Erfolg.

„Die neue Version wird direkt nach dem Update und einschließlich der Neuzugänge verfügbar sein. Diese Version wird zum „vollen“ Preis angeboten“

Den Support, den CD Projekt seit dem ursprünglichen Release geleistet hat, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen und Cyberpunk 2077 ist inzwischen ein ganz anderes Spiel als damals zum Launch. Dass man den Spielern dennoch und offenbar bewusst ein Produkt in einem katastrophalen Zustand vor die Füße geworfen hat, sollte man trotzdem nicht vergessen.

Ist der Name Game of the Year Edition hier tatsächlich angebracht? Was meint ihr?