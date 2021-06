Cyberpunk 2077 – Patch 1.23 erschienen, das steckt drin

Kurz vor dem PlayStation Store Re-Release von Cyberpunk 2077 ist ab sofort der Patch 1.23 erhältlich, der noch einmal diverse Fehler korrigiert.

Mit diesem werden diverse Korrekturen an den Quests und der Open World behoben, darunter ein Fehler, der bewirkte, dass das Ziel „Öffne das Paket.“ manchmal den Ort änderte. Weitere Korrekturen betreffen diverse Missionen, die Performance und Stabilität.

Trotz all dieser Bemühungen rät Sony derzeit davon ab, Cyberpunk 2077 auf der Basis PS4 zu spielen. Hier wird mindestens eine PS4 Pro oder PS5 empfohlen.

Alle Details dazu verrät der nachfolgende Changelog:

Quests & Open World

Space Oddity

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass das Ziel „Öffne das Paket.“ manchmal den Ort änderte.

Auftrag: Familienangelegenheiten

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass Juliets Auto bei Sichtkontakt verschwand, nachdem die Quest abgeschlossen war.

Ein Streamingproblem in Juliets Haus wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass es unmöglich war, Juliets Haus zu betreten, wenn Spieler keine der Attribut-Anforderungen erfüllten.

Der Coup

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass Jackie durch Glas laufen konnte.

Ein Fehler wurde behoben, der verhinderte, dass einige Wachen den Spieler angriffen.

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass das Ziel „Durchsuche den Arasaka-Offizier.“ aktiv blieb, obwohl es erfüllt war.

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass der Mech nicht in der Lobby spawnte.

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass einige Arasaka-Wachen durch die Tür clippen konnten.

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass einige Wachen vor den Augen des Spielers spawnten.

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass die Leiche des Arasaka-Offiziers unzugänglich war, sodass Spieler den Splitter nicht erbeuten und deshalb in der Story nicht vorankommen konnten.

Die Nomadin/Der Nomade

Unnötige Eingabeaufforderungen wurden entfernt.

The Hunt

Das Nachrichtensegment in Rivers Splitter spielt das Audio jetzt korrekt ab.

The Beast in Me

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass Fortschritt manchmal blockiert wurde, wenn Spieler Claire nach dem Rennen in Santo Domingo zu früh verließen.

Queen of the Highway

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass der Basilisk durch manche Bäume clippen konnte.

Down on the Street

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass es beim Gespräch mit Wakako keine questbezogenen Dialogoptionen gab.

Forward to Death

Rauch und Staub flimmern nicht mehr beim Steuern des Basilisks.

Auftrag: Goodbye, Night City

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass der Fortschritt nach der Rettung von Bruce blockiert wurde, wenn Spieler den Delamain riefen.

Path of Glory

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass Spieler im AV steckenbleiben konnten, wenn sie vor dessen Ankunft am Landeplatz standen.

Auftrag: Keine Fixer

Ein Fehler wurde behoben, der es unmöglich machte, am Ende der Quest die Tür zu Dakotas Werkstatt zu öffnen.

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass Iris sich teleportierte, anstatt normal zu laufen.

Auftrag: Wärmer … Heiß …

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass das Auto des Fixers manchmal geradewegs über die Kreuzung fuhr, anstatt rechts abzubiegen.

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass die Aufforderung, das Kühlmittel an 8ug8ear zu benutzen, auch nach Entfernen des Links erschien, was manchmal zur Zerstörung der Animation führte.

Ein Fehler wurde behoben, der das Aufheben von 8ug8ear unmöglich machte.

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass NPCs unterirdisch spawnen konnten, was den Fortschritt blockierte.

Auftrag: Ich verkaufe diese feinen Lederjacken

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass Benachrichtigungen von Regina bezüglich dieses Auftrags während Der Coup auftauchten.

Ein Fehler wurde behoben, der es ermöglichte, durch die Zerstörung des Vans eine Verbindung zum Computer herzustellen, obwohl die Quest bereits fehlgeschlagen war, wodurch Spieler steckenblieben.

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass der Spielerfortschritt beim Ziel „Begib dich zum Gebäude von Revere Courier Services.“ steckenblieb.

Cyberpsycho-Attacke: Where the Bodies Hit the Floor

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass nach Erhalten der Information das Ziel, sie Regina zu senden, nicht getriggert wurde.

Cyberpsycho-Attacke: Auf taube Ohren stoßen

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass nach Erhalten der Information das Ziel, sie Regina zu senden, nicht getriggert wurde.

I Fought the Law

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass River vor Betreten des Red Queen’s Race nicht am Treffpunkt war.

Gameplay

Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass nach Eliminierung eines NPCs und Stehlen seines Autos dessen Leiche im Auto steckenblieb.

Adam Smasher nimmt nun während der Animationen zwischen seinen Angriffsphasen keinen Schaden mehr.

Ein Fehler wurde behoben, der beim Fallenlassen eines NPCs zu viel Zerstörung verursachte.

CataResist-Cyberware sollte nun korrekt funktionieren.

Grafik

Johnnys Geister-Erscheinung wurde in diversen Quests korrigiert.

Diverse Clipping-Probleme im Zusammenhang mit NPC-Kleidung wurden behoben.

Felsen in den Badlands werden nun korrekt dargestellt.

Die Übergabe: Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass einer der Maelstromer in T-Pose dastand.

Stabilität und Performance