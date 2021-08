Cyberpunk 2077 – Vorschau auf den Patch 1.3

CD Projekt gewährt heute eine Vorschau auf den Patch 1.3 für Cyberpunk 2077, die man wieder im Nachrichtenformat präsentiert.

Unter anderem geht man darin auf die Synchronisation ein, ein Minimap-Zoom-Out, Optimierungen am UI und vieles mehr.

Hierzu kommentiert man:

„Das war eine meiner ersten Aufgaben, als ich diesem Projekt zugeteilt wurde, und ich musste mich durch eine Menge Code wühlen, weil ich unser UI-Videosystem verstehen wollte. Am Ende erkannte ich, dass das Problem im Video-Setup lag. Der Wert für die Videozeit war kürzer als die Videosequenz. In Zukunft werden Spieler die Entscheidung besser verstehen, die sie in dieser Story-Sequenz treffen.“ – Natalia, UI Programmer, CD PROJEKT RED.

Die vollständigen Änderungen am Update wird man in wenigen Tagen vorstellen. Bis dahin könnt ihr morgen den REDstream mit einigen Mitgliedern unseres Community-Teams sowie Entwicklern auf dem Twitch-Kanal von CD PROJEKT RED verfolgen. Der Stream wird auf Englisch stattfinden und beginnt um 18 Uhr MESZ am 17. August.

Die komplette Vorschau auf den Patch 1.3 gibt es auf der offiziellen Homepage.

Wie man sieht, ist CD Projekt weiterhin extrem bemüht, um Cyberpunk 2077 auf Vordermann zu bringen. Zwar bedeutet das weiterhin sehr viel Arbeit, inbesondere kann man sich aber auf die Next-Gen Version freuen, die den Karren endlich aus dem Dreck ziehen soll. Man darf gespannt sein.