Days of Play 2021 – Details zum gratis Multiplayer-Wochenende & mehr

Sony gibt heute weitere Details zu den Days of Play 2021 bekannt, einschließlich dem kostenlosen Online-Multiplayer-Wochenende und weiteren Angeboten, die damit einher gehen.

Im Rahmen der Days of Play Ab kann die PlayStation-Community ab sofort loslegen, Trophäen sowie Spielstunden sammeln und wöchentlich digitale Preise abstauben. Dazu eignet sich das kostenlose Multiplayer-Wochenende, das vom 22. bis zum 23. Mai stattfindet und an dem Spieler auch ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft in den Genuss des Online-Gamings kommen. Die Online-Modi von PS4- und PS5-Titeln werden somit an diesem Wochenende kostenlos verfügbar sein.

Days of Play-Deals

Vom 26. Mai bis zum 9. Juni 2021 bieten die Days of Play zudem eine Vielzahl interessanter Angebote bei ausgewählten Handelspartnern:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5) – 49,99 €

The Last of Us Part II – 29,99 €

Ghost of Tsushima – 39,99 €

Diverse PlayStation Hits-Titel (darunter The Last of Us, God of War, etc.) – 9,99 €

Darüber hinaus sind während der Days of Play noch weitere Angebote im stationären Handel, im PlayStation Store sowie PlayStation Plus- und PlayStation Now-Abonnements erhältlich.

Digitaler Days of Play-Sale

Im gleichen Zeitraum wie die Handelsangebote werden auch die digitalen Angebote im PlayStation Store verfügbar sein. Hier erwarten Spieler weitere interessante Deals für Software-Titel sowie PlayStation Plus- und PlayStation Now-Angebote. Mehr Details dazu gibt es in Kürze.

Rabatte im PS Gear Store