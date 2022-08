Dead Island 2 – Re-Reveal doch später als geplant?

Irgendwann im laufenden Geschäftsjahr von Deep Silver möchte man den Survival-Titel Dead Island 2 neu vorstellen, wie der Publisher zuletzt selbst angedeutet hat. Bis es soweit ist, könnte es aber noch ein Weilchen dauern.

Ging man zuletzt von diesem Sommer aus, soll es laut Insider-Quellen nun erst gegen Endes des Jahres soweit sein. Die jährlichen The Game Awards hält man im dem Fall für am wahrscheinlichsten, die regulär im Dezember stattfinden.

Zuletzt hatte man darauf gehofft, dass Deep Silver den Titel auf der diesjährigen gamescom enthüllen wird. Zumindest hat man für das Event einige unangekündigte Titel auf Lager, die über die verschiedenen Publishing-Label erscheinen.

Spiel im guten Zustand

Zu Dead Island 2 an sich heißt es nach wie vor, dass sich das Spiel in einem „ordentlichen Zustand“ befindet und weiterhin einen starken Fokus auf kooperatives Gameplay legt. Nach ersten Playtest sei es das am meisten erwarte Spiel, sagt die Quelle. Dazu soll es 5 bis 6 Charaktere geben, ein brandneues Cast und mehrere Schauplätze, darunter Hollywood und San Francisco.

Wie viel davon am Ende zutrifft, muss natürlich abgewartet werden. Laut diesen Infos scheint man sich jedoch nicht zu sehr von der einstigen Vision von Yager Development damals entfernt zu haben, die ursprünglich Dead Island 2 entwickeln sollten. Inzwischen ist der Titel beim Deep Silver hauseigenen Studio Dambuster untergekommen. Bleibt die Frage, ob Dead Island 2 immer noch so humorvoll ist oder man wieder einen düsteren Ton der original Spiele verfolgt.

Zuletzt wurde außerdem erwähnt, dass der Release kurz auf die Premiere erfolgen soll, was in etwa mit offiziellen Aussagen übereinstimmt, dass man Dead Island 2 im laufenden Geschäftsjahr veröffentlichen möchte. Spätestens bei den The Game Awards sollte man mehr dazu erfahren.