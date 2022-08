Sony Patent zeigt DualSense Controller mit hydraulischen Sticks

Da war die Rede von Schaltflächen, um die Analog-Sticks entfernen zu können, etwa um defekte Sticks einfacher austauschen zu können. Ebenso wurden Features wie Trigger-Stops und Back-Paddles erwähnt, wie man sie vom SCUF oder Nacon Pro Controller her kennt. Generell war jedenfalls die Rede von vielen austauschbaren Parts am Controller, bis hin zu den Grips auf der Rückseite.

Unklar ist wie immer, wann und wie dieses Patent einmal zum Einsatz kommt. Dass Sony möglicherweise an einer Überarbeitung des aktuellen DualSense Controller oder möglicherweise an einem eigenen Pro Controller arbeitet, darüber wurde schon vor einigen Wochen berichtet, wo man erste Konzeptzeichnungen dazu gesehen hat.

Laut dem Patent ( via ) kommt hier eine nicht-newtonsche Flüssigkeit zum Einsatz, die den hydraulischen Widerstand in den Analogsticks erzeugt, sobald Druck auf diese ausgeübt wird. Die Flüssigkeit darin verändert in diesem Moment ihre Viskosität und kann so nicht nur präziser agieren, die Sticks könnten auch weniger anfällig gegen Abnutzung werden.

