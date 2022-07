Sony Inzone – Gaming-Monitor & Headsets können vorbestellt werden

Die neue Gaming-Marke von Sony, unter der man zukünftig spezielles PC-Zubehör verkauft, wurde vergangene Woche als Inzone vorgestellt. Die erste Produkte sind ein Gaming-Monitor und entsprechende Headset, die sich ab sofort vorbestellen lassen.

Günstig wird der Spaß allerdings nicht, denn der INZONE M9 hat es mit sich 1099 EUR ziemlich in sich. Dafür bekommt man Features wie HDR, 4K-Auflösung und hohe Kontraste dank Full Array-Technologie mit Local-Dimming. Außerdem können sich User auf eine Bildwiederholrate von 144 Hz, IPS und eine schnelle GtG (Gray-to-Gray)-Reaktionszeit von 1 ms freuen. PS5 User können dafür Gaming-spezifische Feature wie Game-Mode oder Auto HDR Tone Mapping nutzen.

Inzone Headsets

Etwas günstiger kommt man an die Inzone Headsets, unter denen das INZONE H7 und das INZONE H9 speziell für PlayStation 5 erwähnt wurden. Für die neuen Headsets nutzt Sony seine Expertise in der Kopfhörertechnologie und verleiht den Membranen der Lautsprecher eine spezielle Form. Dadurch können die Kopfhörer sowohl extrem hochfrequente Töne realistisch wiedergeben als auch authentische tiefe Frequenzen reproduzieren, was das Spielerlebnis noch intensiver macht.

Den Monitor und die Headsets gibt es wahlweise auch als Bundle bei Amazon.de. Die Kopfhörer verfügen jeweils über eine Gaming- und Chat-Balance, mit der die Spieler über das Headset das Lautstärkeverhältnis zwischen Spielsound und Voice-Chat ändern können. Und schließlich warten die beiden Headsets mit einer Vielzahl von Features auf, darunter Kompatibilität mit Tempest 3D AudioTech, damit man den immersiven Sound beim Spielen mit noch stärkerer räumlicher Wirkung genießen können.