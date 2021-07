Dead Space Remake wird modernisiert, ohne Mikrotransaktionen

Am gestrigen Abend haben EA und Motive Studios das Dead Space Remake angekündigt, zu dem nun weitere Details vorliegen. So möchte man dem Original möglichst treu bleiben, aber auch neue Fans dazu gewinnen. Auf Mikrotransaktionen verzichtet man hingegen.

Im Interview mit IGN sprach Senior Producer Phil Ducharme über das Remake, der anmerkt, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Einer dieser Fehler waren die Mikrotransaktionen in Dead Space 3, die es definitiv nicht im Remake geben wird.

„Wir schauen uns an, was aus einer zukünftigen Perspektive in das erste Spiel aufgenommen und wieder injiziert werden kann. Wir lernen auch aus Fehlern wie Mikrotransaktionen, die wir beispielsweise in unserem Spiel nicht haben werden.“

IGN