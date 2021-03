Deliver Us The Moon erhält kostenloses PS5 Upgrade

Bereits im vergangenem Jahr ist der Sci-Fi Thriller Deliver Us The Moon von Wired Production erschienen. Dieser erhält ein PS5 Upgrade, das man jetzt angekündigt hat.

Mit dem PS5 Upgrade erhält man unter anderem Raytracing-Effekte, verbesserte Schatten und Reflektionen, schnellere Ladezeiten und womöglich DualSense-Features. Das Update wird zudem kostenlos für alle Spieler sein.

Die letzte Rettung der Menschheit

Angetrieben durch die Unreal 4 Engine spielt Deliver Us The Moon in einer nahen apokalyptischen Zukunft, in der die Ressourcen der Erde aufgebraucht sind und die Menschheit ihren Blick zu den Sternen richtet. Nationen schlossen sich zusammen, um die World Space Agency zu gründen – eine Organisation, die eine Lösung der Energiekrise finden soll.

Ihre rettende Idee: Die Kolonialisierung des Mondes und die Erkundung seiner natürlichen Helium-3-Vorkommen, um der wachsenden Bevölkerung auf der Erde als Energiequelle zu dienen. Plötzlich und ohne Vorwarnung bricht die Kommunikation zum Mond ab und die Energiequelle ist verloren. Ohne Verbindung zum Mond verdunkelt sich die Erde und Jahre vergehen, bis sich die Regierungen erneut zusammenschließen, um eine neue Mission zu starten – die Energieversorgung soll wiederhergestellt werden und mit ihr die Hoffnung für die Menschheit.

Eindrücke aus Deliver Us The Moon gibt es noch einmal in unserem Review zum Spiel.