Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- bekommt neues Charakter-Pack

Es gibt Nachschub für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, das im Sommer 2022 mit einem neuen Character-Pack ausgestattet wird.

Mit dem neuen DLC-Paket verspricht man eine Reihe kostenpflichtiger herunterladbarer Inhalte in Form neuer Charaktere für den Versusmodus von Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Die erste Veröffentlichung in diesem Sommer enthält Tengen Uzui, die Säule des Klangs der Dämonenjäger, die sich im Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc einen heftigen Kampf mit den Dämonen liefert.

In regelmäßigen Updates folgen danach sechs weitere Charaktere aus dem Anime Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Entertainment District Arc, die zum Kauf erhältlich sein werden, darunter:

Nezuko (Dämonenform – Fortgeschrittene Version)

Tanjirō (Vergnügungsviertel)

Zen’itsu (Vergnügungsviertel)

Inosuke (Vergnügungsviertel)

Daki

Gyūtarō

In den kommenden Monaten werden weitere Details zu diesem DLC bekanntgegeben. Bis dahin können auch Switch-User aufspringen, für die Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ab sofort vorbestellbar ist.