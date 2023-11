Der PlayStation Adventskalender 2023 ist zurück, aber auch teurer

Wie schon in den beiden Jahren zuvor gibt es auch in diesen Wochen wieder den physischen PlayStation Adventskalender 2023 von Sony zu kaufen. Ein echter Renner unter den Geschenken, für den man in diesem Jahr allerdings auch wieder tiefer in die Tasche greifen muss.

Für das diesjährige Design greift man erneut auf den ikonischen PlayStation Look zurück, einschließlich der knuffigen Astro Bots, die auf einer Schneekugel herumklettern und bereits erste Geschenke auspacken. Geschenke sind aber auch im Kalender selbst enthalten.

PlayStation Adventskalender 20223: Was steckt hinter den Türchen?

Wie im Jahr zuvor kann man auch diesmal die klassischen 24 Türchen in dem 37x26cm großen Adventskalender öffnen, hinter denen sich zahlreiche Puzzleteile befinden. Hat man diese alle zusammen, lässt sich daraus das PlayStation-Earth-Artwork basteln.

Zusätzlich erhält man den Gegenwert des PlayStation Adventskalender in Form von PSN-Guthaben zurück, der mit 50 EUR erneut im Preis steigt. Diese sind als 2x 25 EUR enthalten, sowie bekommt man zusätzlich zwei exklusive PSN-Avatare als Bonus obendrauf.

PlayStation Adventskalender 2023

PlayStation VR2 & PSN-Card Gewinnspiel

Als weiteres Extra kann man an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem in diesem Jahr ein PlayStation VR2 Headset und PSN-Guthaben im Wert von 10, 50 und 100 EUR winken. Insgesamt 1.111 Preise. Die Gewinnchance kann in Kürze unter dem diesem Link wahrgenommen werden, für die man lediglich den Teilnahmecode auf der Innenseite des Kalenders benötigt. Wie hoch die tatsächliche Chance auf ein Gewinn ist, ist wie immer offen, da der Kalender in einer recht hohen Auflage in ganze Deutschland im Umlauf sein wird.

PlayStation Adventskalender 2023 Rückseite

Der PlayStation Adventskalender 2023 ist insgesamt wieder eine tolle Idee für PlayStation Fans, der einem im Grunde auch nichts kostet, denn für die 50 Euro bekommt man den gleichen Gegenwert zurück, plus die Chance im Gewinnspiel und das PlayStation Puzzle.

Hinweis: Der Adventskalender muss wie jede normale PSN-Card an der Kasse aktiviert werden, sonst funktionieren die Gutscheincodes nicht. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen gegen Diebstahl.

Der PlayStation Adventskalender 2023 ist in Kürze im Handel zu finden, darunter bei Media Markt und Saturn.