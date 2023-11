Sony: Physische Discs haben keine Relevanz mehr

Der jüngste Quartalsbericht von Sony zeigt einmal mehr, dass die physische Disc ausgedient hat. Die Verkäufe von Spielen sind von Jahr zu Jahr rückläufig und haben aktuell ein neues Tief erreicht.

Aus Sicht der Zahlen betrug der Umsatz (via ResetEra) mit physischen Spielen bei Sony und gemessen am Gesamtumsatz nur noch rund 4 Prozent, während der Split zwischen Disc und Digital auf Einheiten bezogen bei 67 zu 33 Prozent liegt. Die Tendenz nimmt auch hier im digitalen Bereich stetig zu, während die Disc-Verkäufe die einzige Kategorie ist, die gleichzeitig weiter an Boden verliert.

Discs verschwinden aus dem Handel

Das zeigt sich auch im Handel, wo physische Medien zunehmend verdrängt werden, egal ob bei Filmen und Musik, die durch Streamen ersetzt werden, oder immer offensichtlicher auch bei Spielen, die aus den Regalen verschwinden. Man kann wohl davon ausgehen, dass die PS5 die letzte Generation sein wird, die noch auf optische Datenträger setzt, bevor Sony die User endgültig auf den digitalen Weg zwingt, so wie viele andere Publisher auch, die die physische Disc schin jetzt kategorisch ablehnen – so zuletzt Remedy mit Alan Wake 2.

Sony Hard- und Software Verkäufe

Angesichts dieser Zahlen stellt sich die Frage, warum Sony weiterhin die Disc Edition der PS5 so stark in den Vordergrund stellt. Auch beim neuen PS5 Slim Modell fährt man hier eine große Offensive und hat direkt zwei Bundle an den Start gebracht, die mit dem abnehmbaren Laufwerk ausgestattet sind, während die Spiele an sich als digitaler Download beiliegen. Sinnvoller wäre es wohl gewesen, nur noch die Digital Edition und das Laufwerk als Zubehör anzubieten, womit die User weiterhin die Wahl gehabt hätten.

Das ist nur eine der etwas seltsamen Entscheidungen von Sony in Bezug auf ihre Hardware-Strategie. Hinterfragt wird weiterhin der wirkliche Sinn von PlayStation Portal oder die neue PlayStation Link-Technologie, die vorerst und scheinbar nur mit PlayStation Portal kompatibel ist.