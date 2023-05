Devolver Digital Summer Livestream für den 08. Juni angekündigt

Devolver Digital kehrt mit ihrem inzwischen legendären Devolver Digital Summer Livestream zurück, der in diesem Jahr am 08. Juni stattfindet. Spieler können sich auf wunderschöne, mundgeklöppelte Indie-Spiele und tödliche Chili-Dogs freuen.

Die 2023-Ausgabe des Marketing-Events verspricht auch in diesem Jahr neue Ankündigungen, spielbare Demos und eine Reihe wilder Überraschungen – darunter das lang erwartete Reboot, Reimagining, man könnte es auch Reinkarnation nennen: die Rückkehr des beliebtesten Videospiel-Maskottchens aller Zeiten … Volvy!

Seit seinem ersten Auftritt vor über 30 Jahren in Volvys erstem Solo-Titel Field Run hat unser aller Liebling eine wichtige Rolle in einer ganzen Reihe von Devolver-Titeln gespielt, darunter Hotline Miami, Enter the Gungeon, Gris, My Friend Pedro, Ape Out, Pikuniku, Cult of the Lamb. Für viele ist Volvy DAS Originalspiel-Maskottchen, DIE kulturelle Ikone der Videospielindustrie und DER größte Star, den dieses Medium je hervorgebracht hat.

Der Devolver Digital Summer Livestream findet am 08. Juni um 23:59 Uhr statt und kann wie üblich auf Youtube, Twitch & Co. verfolgt werden.