Devolver kündigt Delayed-Showcase an

So unkonventionell wie immer hat Devolver Digital einen Delayed Showcase für den morgigen Montag angekündigt. Der Name lässt vermuten, dass gleich eine ganze Reihe laufender Entwicklungs-Projekte verschoben werden.

Der Publisher arbeitet aktuell an zahlreichen Spielen, darunter Magic: Clash of Heroes, Baby Steps, Wizard with a Gun, The Talos Principle 2 oder Pepper Grinder, die möglicherweise später oder nicht mehr in diesem Jahr erscheinen.

Im Teaser wird man jedenfalls schon recht deutlich und schreibt:

„Genießt die Kunst der Verschiebungen bei Videospielen und findet heraus, welche eurer am meisten erwarteten veröffentlichten Spiele von Devolver Digital auf das nächste Jahr verschoben werden! Die Zukunft der Zukunft ist heute hier.“

Am wahrscheinlichsten trifft es wohl Wizard with a Gun und The Talos Principle 2, die man während des Summer Showase in diesem Jahr angekündigt hatte. Insbesondere auf The Talos Principle 2 wartet man schon recht ungeduldig, dessen ursprüngliche Ankündigung bereits Jahre zurückliegt, bevor man den Titel das erste Mal gezeigt hat.

Wer den Devolver Delayed Showcase live verfolgen möchte, kann dies am morgigen Montag ab 17 Uhr tun. Den entsprechenden Stream haben wir nachfolgend eingebunden.