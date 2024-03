Dollhouse: Behind The Broken Mirror erzählt die unheimliche Vorgeschichte

„Dollhouse: Behind The Broken Mirror“ erscheint 2024 für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Die Spieler tauchen darin noch einmal in die filmische Erzählung in einer schrecklichen Umgebung ein, um sich für eine höllische Reise durch zwei verschiedene Reiche zu begeben. Diesmal erkunden sie den gebrochenen Geist von Eliza de Moor, einer einst gefeierten Sängerin, die jetzt im Labyrinth ihrer eigenen vergessenen Erinnerungen gefangen ist.

Soedesco hat die Prequel-Story „Dollhouse: Behind The Broken Mirror“ angekündigt, welche die Vorgeschichte aus dem Horrortitel von 2019 erzählt.

