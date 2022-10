DualSense Edge – Sony typisch teuer, aber auch gerechtfertigt?

Nach vielen Jahren kommt Sony dem Wunsch eines eigenen Pro Controllers nach, der ab Januar in Form des DualSense Edge für PS5 erhältlich sein wird. Bislang hatte man in dem Punkt auf Third-Party Hersteller verwiesen, die bisher auch einen ordentlichen Job machen.

Nun gräbt Sony genau diesen das Wasser wieder ab und lässt sich das Ganze auch noch fürstlich bezahlen. User streiten bereits heftig im Netz, ob die immerhin geforderten 240 EUR für den DualSense Edge überhaupt gerechtfertigt sind? Auf den ersten Blick ist es nämlich ein simpler DualSense Controller mit ein paar mehr Tasten und Optionen, die einem hier und da einen Vorteil verschaffen können. Und dann sprechen wir hier auch nur über die Basisausstattung. Wer nämlich die ersetzbaren Stick-Module irgendwann tauschen will oder muss, wird wieder extra zur Kasse gebeten. Kann man so sehen oder so. Das hängt letztendlich von der Qualität und Lebensdauer ab, die zumindest die Garantie überstehen sollte.

Dass im DualSense Edge etwas mehr Know-How als im regulären DualSense Controller steckt, lässt sich keineswegs abstreiten. Pro-Gamer werden es wohl kaum erwarten können, den DualSense Edge Controller ausgiebig zu testen, um ihre Skills in Apex Legends & Co. weiter zu verfeinern. Und dabei spielt der Preis selten eine Rolle. Konkurrenten wie SCUF (unser Review zum Scuf Reflex) oder Nacon sind ebenso wenig zurückhaltend, wenn es um den finanziellen Aspekt geht, auch wenn das beim Durchschnittsspieler regelmäßig für Schnappatmung sorgt.

DualSense Edge Sticks

Ist der DualSense Edge einfach nur teuer?

Der Preis der DualSense Edge ist schon eine Ansage, vor allem im Vergleich zu regionalen Unterschieden zahlt man in Europa mal wieder am meisten dafür. Ob er die 240 EUR tatsächlich wert ist, lässt sich pauschal noch gar nicht sagen. Bisher existiert der DualSense Edge für die meisten nur auf dem Papier, gefühlt ist Sony damit für viele aber etwas über das Ziel hinausgeschossen. Hier sah man den Controller viel lieber bei 150 bis 200 EUR.

Entsprechende Statements im Netz liefern jede Menge Für und Wider, abhängig von den Vergleichen die man anstellt. Im Vergleich mit den Upgrades zum DualSense Controller ist er den meisten zu teuer, andere rechtfertigen es hingegen damit, dass SCUF & Co. ja ähnlich viel verlangen.

Der DualSense Edge ist zu teuer:

„Es tut mir leid, aber ihr seid bei diesem Preis absolut verrückt.“

„Noch mehr überteuertes Zeug, nach dem niemand gefragt hat … Danke Sony!! Ihr Community-Manager seid in Fahrt! Mehr Controller-Farben oder Face Plates wären besser gewesen…“

„200 US-Dollar […] eine weitere von Jim Ryan gesponserte Täuschung, was für ein Dieb!“

Der Preis ist gerechtfertigt:

„Dieser Controller sieht fantastisch aus und hat noch nie zuvor ein angepasstes System wie dieses verwendet. Ich kann es kaum erwarten, ihn vorzubestellen.„

„Scuf und Co. verlangt ähnlich viel, also warum nicht. So ist er noch direkt ins System integriert und bietet Shorthand-Funktionen. Also ja, der Preis ist ok.„

Insgesamt sind die Meinungen über den Preis tendenziell negativ, so dass man abwarten muss, wie sich der DualSense Egde in der Praxis und vor allem gegenüber der Konkurrenz schlägt. Letztendlich bleibt es eine Option, die für den durchschnittlichen Spieler ohnehin kaum in Frage kommt.

Die Vorbestellung dazu starten in der kommenden Woche, mit einer Verfügbarkeit ab dem 26. Januar 2023.