Dying Light 2 Crossover mit PayDay 2 & The Walking Dead geleakt

Das jüngste Update und Event in Dying Light 2 ist gerade erst gestartet, da gibt es einen kleinen Ausblick auf kommenden Crossover-Inhalte, die geleakt wurden. Das The Walking Dead-Crossver wurde inzwischen angekündigt, jedoch ohne weitere Details.

Etwas aufschlussreicher ist da der Leak, der neue Premium-Items in Aussicht stellt, darunter Rick Grimes Outfit, Michonnes Katana, Negans Messer, Negans Lucille und Walking Dead Paraglider. Vermutlich wird es auch ein passendes In-Game Event geben, das an The Walking Dead angelehnt ist.

Techland selbst bestätigt das Crossover bisher nur und stellt in Kürze weitere Infos in Aussicht.

The Walking Dead X The Walking Dead

Dying Light 2 X PayDay 2

Ein weiteres Crossover dreht sich um PayDay 2, das ebenfalls ein Item-Bundle und ein Event umfasst. Das Item-Pack umfasst das Money Bundle, ein PayDay Gang Outfit, die legendäre Dallas Mask, ein Nightrunner Safety Pack und zusätzliche Pilgrim Tokens.

Nähere Details zu diesem Crossover werden ebenfalls im Laufe der nächsten Wochen erwartet. Es scheint aber so, als hätte man noch viele Inhalte für den Summer of Horror in der Hinterhand.

Aktuell und bis zum 13. Juli läuft das Event Event Blutige Nächte. Volatiles werden sind währenddessen noch aggressiver, während man mitten in der Nacht Items plündern soll und Belohnungen einsammeln.

Das ‚Good Night, Good Luck‘-Update führt auch neue Parkour-Fähigkeiten und Verbesserungen ein, darunter neue Animationen, die den Spielern mehr Kontrolle in der Luft geben, um ihren Schwung beizubehalten.