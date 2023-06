Dying Light 2 ‚Good Night Good Luck‘-Update bringt heute neue Parkour-Skills

„Wie ihr wahrscheinlich an den laufenden Updates erkennen könnt, arbeiten wir immer noch an der Weiterentwicklung und Verbesserung von Dying Light 2. Unser Hauptziel ist es, sicherzustellen, dass das Spiel die Erwartungen erfüllt und übertrifft – eure und unsere. Wir müssen dem Spiel nur noch ein paar Dinge hinzufügen, um dies zu erreichen, bevor wir den DLC2 veröffentlichen.“

Die weitere Roadmap sieht in den kommenden Monate eine Karte und den zweiten Story-DLC vor, der 2024 erscheint. Damit sind weitere Gameplay-Verbesserungen geplant, während das Spiel an sich auch technisch weiter geschliffen wird.

Das ‚Good Night, Good Luck‘-Update führt zudem weitere Parkour-Skills und Verbesserungen ein, einschließlich neuer Animationen, die Spieler haben mehr Kontrolle in der Luft, um ihren Schwung beizubehalten, sowie gibt es nun die Option, ob sie Kontrolle über ihre Bewegungen haben möchten oder ein Support-Gameplay, was das Movement etwas einfacher macht.

What do you think?