Dying Light 2: Dying 2 Know Episode #3 widmet sich dem Movement & Waffen

Passend zur gamescom hat Techland die dritte Episode Dying 2 Know zu Dying Light 2 veröffentlicht, in der sich alles um das Movement, die Waffen und Tools im Spiel dreht.

Fortbewegung in Dying Light 2 ist ein hoch komplexes Thema, da man laufen, rennen, klettern, springen und mehr kann, und zwar alles gleichzeitig. Mittels der Parcours-Mechanik funktioniert dies absolut flüssig und man kann seine Umgebung ideal dazu nutzen, um in den Flow zu kommen. Laut Techland ist Parcours auch die beste Möglichkeit, um sich durch die Spielwelt zu bewegen.

Gegenüber dem original Dying Light wurden die Anzahl der Movements noch einmal verdoppelt, verfeinert, aufpoliert und vieles mehr, damit es sich so natürlich und flüssig wie möglich anfühlt. Am Ende hat man damit das Gefühl, hier etwas „wirklich Besonderes“ zu haben, das vielleicht sogar einen neuen Maßstab in der Industrie setzt.

Die Waffen in Dying Light 2

Im zweiten Abschnitt des Videos geht man noch einmal auf die Waffen im Spiel ein, die mittels der Blueprints absolut einzigartig und kreativ sein werden. Als besonderes Highlight stellt man den Hammer vor, der als einzigartige Waffe auch in Dying Light verfügbar sein wird.

Neben „klassischen“ Waffen hat man zudem Zugriff auf diverse Tools, etwa Krallen für den Nahkampf, oder Nagelbomben, die ihr alle benötigen werdet. Die Welt von Dying Light 2 ist gnadenlos, wie Techland betont, und wird euch genauso gnadenlos mit diesen High-Tech Waffen jagen.

Alles beginnt dabei mit Basics, die sich nach und nach zu echten Killer-Tools aufwerten lassen, und zwar ganz nach seinem persönlichem Geschmack – offensiv, defensiv oder einfach nur total fies und spaßig. Dead Rising lässt grüßen.

Dying Light 2 erscheint am 07. Dezember 2021.