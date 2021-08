Dying Light 2 – Dying 2 Know Episode #3 zur gamescom angekündigt

Techland hat die dritte Episode der Dying 2 Know-Reihe zu Dying Light 2 angekündigt, die man anlässlich der gamescom in der nächsten Woche ausstrahlen wird. Im Fokus steht diesmal das Parcour-Gameplay und ein tieferer Blick auf die Waffen.

Am 26. August ab 20 Uhr spricht Lead Game Designer Tymon Smektała einmal mehr über essentielle Gameplay-Elemente, die euch beim Überleben helfen. Diese wurden gegenüber dem original Dying Light erweitert und verfeinert, wie es dazu hieß:

„Parkour ist ein Schlüsselelement von Dying Light 2 Stay Human und die Episode geht detailliert darauf ein, wie man Parkour kreativ nutzt, um den Gameplay-Stil und die Entwicklung eines fortschrittlichen und realistischen Bewegungssystems in der Welt von Dying Light 2 zu verbessern, sowie wie komplexe Parkour-Moves in den Kampf zu mischen.“

Weiter heißt es:

„Wenn man im ersten Spiel den Parcour im Kampf genutzt hat, war es hauptsächlich ein Finisher, mit dem man ein Gegner von einem Dach treten konnten oder ähnliches. In Dying Light 2 haben wir viele Moves hinzugefügt, mit denen du ein Opening erstellen, eine Begegnung beginnen oder während dieser Begegnung etwas tun kannst.“

Für den Kampf verspricht man außerdem einen tieferen Einblick in das Arsenal tödlicher Tools und Waffen, die ihr in der Welt finden könnt, einschließlich Fraktions-spezifische Dinge, die kein anderer nutzen kann. So erfährt man, wie mächtig Aidens Hände und Beine als Waffen sein können, um gegen die Infizierten und die Menschen zu überleben, die euch an den Kragen wollen. Diese Episode enthüllt zudem die Inspirationen hinter den Waffen im Spiel.

Ferner wird man auch auf den bevorstehenden UGC-Cosplay-Wettbewerb und dem Techland Gamers and Goodies-Community-Hub sprechen, die man für das original Dying Light und Dying Light 2 aktivieren wird.

Wer den vorherige Stream verpasst haben sollte, findet die Infos daraus noch einmal zusammengefasst unter diesem Link.

Dying Light 2 erscheint am 07. Dezember 2021 für PlayStation 5, PS4, Xbox und PC.