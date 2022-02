Dying Light 2 – Kostenloser DLC ‚Authority Pack‘ erscheint morgen

Techland wird am morgigen Dienstag den ersten kostenlosen DLC für Dying Light 2 veröffentlicht, der aus einem dreiteiligen Part besteht.

Den Anfang macht hier das Authority Pack, das ein komplettes Outfit und eine Waffe umfasst, die man im Trailer vorab vorstellt. Nicht viel, dafür kostenlos für alle Dying Light 2-Spieler. Die fehlenden Parts folgen in den kommenden Wochen, bevor dann die ersten Premium-DLCs folgen.

Die Premium-DLCs umfassen später neue Stories, Locations, In-Game Events und all die Dinge, die die Fans lieben. Im Mai folgt außerdem der erste Story-DLC, den man anhand der Roadmap bereits in Aussicht gestellt hat.

Aber auch so lassen sich in der Spielwelt ein paar feine Waffen und Extras finden, oft in Form von Easter Eggs. Wer zum Beispiel das geheime Entwickler-Apartment findet, kann sich auf eine Finger-Gun freuen, die an Cyberpunk 2077 angelehnt ist.

Auch an DOOM hat man mit einem eigenen Level gedacht, in dem sich eine spektakuläre Waffe in Form des Würgegriff von Darth Vader wiederfindet. Dazu müssen fünf schwarze Gummienten in der Spielwelt gefunden werden, um das entsprechende Level und die Waffe zu erhalten. Anleitungen zu diesen Easter Eggs gibt es zuhauf im Internet und sind auch nach Abschluss der Story eine Motivation, um immer weiter zu machen.

Zudem arbeitet man noch am Crossplay-Support für das Spiel, der noch nicht zum Launch verfügbar war. Wann genau dieser folgt, ist noch nicht bekannt. Aktuell arbeitet Techland noch an den Problemen, die oftmals im KoOp-Modus bemängelt werden.

