Sony will, dass man seine PS4 verkauft, um vielleicht eine PS5 zu gewinnen

Jetzt wird es wirklich lächerlich! Weit und breit gibt es keine PS5 Konsolen zu kaufen, dafür aber, wenn man Strom- oder Handyverträge abschließt oder an komplizierten PS5 Gewinnspielen teilnimmt.

Damit nicht genug, soll man jetzt auch noch einen Einsatz einbringen, in dem Sony einen dazu animiert, seine PS4 Konsole, und damit bei vielen derzeit die einzige Möglichkeit auf PlayStation zu spielen, zu verkaufen, um vielleicht eine PS5 zu gewinnen. Also weder garantiert oder zumindest mit der Zusage zum Kauf einer PS5 – nein, nur vielleicht. Vielleicht steht man am Ende aber auch ohne alles da. Geht es noch bescheuerter?

Dass Sony Probleme mit der Produktion von PS5 Konsolen hat, mag alles sein und kann man durchaus nachvollziehen, die ebay Aktion ist angesichts der aktuellen Situation jedoch alles andere als taktvoll und dürfte bei vielen inzwischen „Verzweifelten“ die Hoffnung auf etwas wecken, das real wohl nur sehr geringe Chancen auf Erfolg hat, wenn überhaupt.

Nur zwei PS5 Bundle zu gewinnen

Zudem ist die Aktion so kurzfristig geplant, dass man zwar von wöchentlichen Gewinnen spricht, bis zum 27. Februar, dem Ende der Aktion, lässt man aber vielleicht zwei PS5 Konsolen Bundle springen, bei hunderttausenden, die noch auf eine PS5 warten. Im Detail liest sich das Ganze wie folgt:

„Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt´s jede Woche ein großes PS5 Paket bestehend aus PlayStation 5, DualSense Wireless-Controller, PULSE 3D-Wireless-Headset, DualSense-Ladestation, Medienfernbedienung, HD-Kamera und 2x aktuellen Software-Titeln zu gewinnen.“

Unklar ist, was Sony überhaupt davon hat, sich hier mit ebay zusammenzuschließen, die durch ihre Gebühren bei einem Verkauf (immerhin 11%) sich wohl am meisten darüber freuen dürften. Die ganze Aktion wirkt jedenfalls sehr merkwürdig und wie ein Schnellschuss, der überhaupt nicht zu Ende gedacht wurde, jedenfalls nicht in der aktuellen Situation.

👎 Reaktion der User eindeutig 👎

Das Echo der User ist bereits eindeutig, denen das Ganze ebenfalls sauer aufstößt oder die sich über diesen völlig hirnrissigen Plan lustig machen:

„Und am Ende steht man dann ohne Konsole dar. Dumme Aktion 😂 XBOX feiert es jetzt schon ab“ „Total dämlich um am Ende ohne alles da zu stehen. Warum nicht einfach allen PS4 Verkäufern Vorkauf Recht beim nächsten Drop oder so anbieten. Aber Sony möchte anscheinend die „calper nicht verlieren.“ „Schlechteste coop ever. 500 000 verkaufen und einer gewinnt. Wow da haben sie sich nicht Lumpen lassen.“ Twitter

Sony ist wohl gut beraten, die Aktion umgehend zu beenden, wo es am Ende nur mehr Verlierer als echte Gewinner geben wird. Der Frust sitzt bei vielen eh schon tief und damit gießt man nur weiteres Öl ins Feuer.

Tut euch daher ein gefallen, lasst euch nicht auf diese Aktion ein, wenn ihr eure PS4 sowieso gerade nicht verkaufen wollt.