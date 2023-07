Dying Light 2 X The Walking Dead Event gestartet

In Dying Light 2 ist das The Walking Dead-Event gestartet, das in den kommenden sieben Tagen verschiedene Herausforderungen und Rewards beinhaltet

Das Event läuft demnach bis zum 2. August und bringt täglich neue Herausforderungen mit, bei denen die Spieler mit Comic-Covern für das Abschließen einzelner Herausforderungen und einem Waffenzauber für das Abschließen aller sieben belohnt werden.

Zu den Rewards gehört auch Negans Messer und Lucilles Baseballschläger, sofern man vor dem Ende des Events 850 Feinde töten. Jeder erhält außerdem den Hut von Rick Grimes, den The Walking Dead-Paraglider und mehr.

Dying Light 2 X The Walking Dead

Zudem bietet Techland ein The Walking Dead-Bundle mit weiteren Cosmetics an, inkl. Negans Baseballschläger und Messer sowie Michonnes Katana und passende Blaupausen, ein komplettes Rick-Grimes-Outfit und ebenfalls den Gleitschirm-Skin im The Walking Dead-Stil. Das gesamte Bundle kostet 7,99 EUR.

Das Dying Light 2 X The Walking Dead Event ist Teil des Summer of Horror, das weitere Events dieser Art umfasst, plus einige Ankündigungen in Bezug auf Dying Light. Dazu gehört wohl auch ein Crossover mit PayDay 2, das ebenfalls ein Item-Bundle und ein Event umfasst. Das Item-Pack umfasst das Money Bundle, ein PayDay Gang Outfit, die legendäre Dallas Mask, ein Nightrunner Safety Pack und zusätzliche Pilgrim Tokens.