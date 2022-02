Elden Ring im Test – From Softwares nächster Mega Hit?

Bereits am Freitag erscheint mit Elden Ring der nächste Blockbuster in diesem Jahr, der sich vorab den internationalen Reviews stellt. Während die Zeichen darauf schon im Vorfeld auf einen Hit deuteten, untermauern dies die ersten internationalen Testwertungen.

Diese gehen in diesen Minuten online und sprechen doch eine eindeutige Sprache, die von „massive„, „game-changing“ oder „das Beste von From Software“ in einem Spiel reden. Das kommt wenig überraschend, wenn man einmal auf die vorherigen Titel des Entwicklers blickt, die durchweg alle Hits waren.

Entsprechend hoch ist auch der Metascore, der in den ersten Minuten mit 97/100 startet, Tendenz recht stabil.

Elden Ring Testwertungen

Anbei eine kleine Übersicht aktueller Testwertungen, die wir zusammengefasst haben:

Gamebyte – 9.5/10

God is a Geek – 10/10

Cultured Vultures – 10/10

GameInformer – 10/10

MonsterVine – 4/5

COG – 9.8/10

Infinite Start – 9.5/10

Easy Allies – 9.5/10

TechRaptor – 9/10

IGN – 10/10

The Outhaven – 5/5

Gamereactor – 8/10

Wer sich mit dieser Art von Spiel anfreunden kann, kann bei Elden Ring also bedenkenlos zuschlagen.

Erwähnenswert wäre, dass Elden Ring trotz einiger neuer Ansätze noch immer eine ziemliche Hardcore-Erfahrung ist, die viele aus spielerischer Sicht abschreckt. Zu dieser Einschätzung kamen auch wir anhand der kürzlichen Preview. Darin kamen wir zum Fazit:

„Aktuell spricht wirklich nichts dagegen, dass Elden Ring der nächste Eintrag in diese glorreiche Liste wird. Alle Vorzeichen stehen auf Meisterwerk und es sieht so aus, als würde From Software hier die eigene Revolution nochmal revolutionieren. Ich werde es wohl leider nicht erleben, weil mir meine mentale Gesundheit zu wichtig ist. Allen anderen wünsche ich eine fantastische Reise!“

Elden Ring Launch Trailer

Um nun auch noch die letzten beiden Tage bis zum Release zu überbrücken, haben wir hier noch einmal den epischen Launch Trailer angehängt, der einige neue Charaktere und Gebiete vorstellt.

Noch bis morgen kann man zudem die Launch Edition vorbestellen, die mit einigen Extras aufwartet, darunter:

Digitales Adventure Guide, enthält nützliche Informationen, die dem Spieler auf seinem Weg in das Zwischenland helfen.

Bonusgeste “Der Ring” * – Erhalte die “Der Ring”-Geste zum Start des Spiels. *Die Geste kann auch im Laufe des Spiels freigeschaltet werden.

Reisen Sie durch das Zwischenland – eine neue Fantasywelt aus der Feder von Hidetaka Miyazaki, dem Schöpfer der einflussreichen DARK SOULS-Videospielreihe, und George R. R. Martin, dem Autor der Fantasy-Bestsellerreihe „A Song of Ice and Fire“ (Das Lied von Eis und Feuer)

Elden Ring erscheint offiziell an diesem Freitag. Ab sofort ist außerdem der Pre-Load aus den digitalen Stores möglich.