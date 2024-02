Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Offizielles Statement zum Release

Mit Hochdruck arbeitet From Software an dem DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree, den man den letzten Berichten zufolge im Grunde schon längst spielen müsste. Das ist bei Weitem nicht der Fall, dafür gibt es ein offizielles Statement zum aktuellen Stand.

Spekulationen zum Release von Elden Ring: Shadow of the Erdtree leitete man zuletzt unter anderem aus dem Launch eines besonderen Controllers ab, der im Shadow of the Erdtree-Design gehalten ist und diesen Monat auf den Markt kommen soll. Also muss der DLC dann natürlich auch erscheinen?

Das ist inzwischen äußerst unwahrscheinlich, da weder FromSoftware noch Bandai Namco derzeit großartig über den DLC sprechen, sofern man keinen Shadowdrop oder etwas in der Art plant. Davon ist derzeit und aufgrund der Größe der Marke jedoch nicht auszugehen.

So steht es um Shadow of the Erdtree

Ein offizielles Statement (via Gamesradar) zu Shadow of the Erdtree gibt es derzeit von Kadokawa Games, der Parent Company von From Software, die in ihrem Quartalsbericht und in einem FAQ schreiben:

„Wie ist der Entwicklungsstand des DLC für Elden Ring und wann wird er veröffentlicht?“

Die Antwort ist eher ernüchternd für Fans, wonach sich der DLC nach wie vor in der Entwicklungsphase befindet und ein zeitnaher Release ausgeschlossen ist.

„Wir arbeiten derzeit intensiv an der Entwicklung des DLC für Elden Ring, haben aber derzeit noch keinen Veröffentlichungstermin bekanntgegeben.“

Im Weiteren wird die Zukunftsausrichtung von From Software analysiert, welche verschiedene Maßnahmen für Elden Ring umfasst, darunter die Entwicklung großer DLCs, um den „Lebensdauerwert“ zu maximieren. Scheinbar hat man so etwas Großes mit Elden Ring und der Marke an sich vor.

Inhaltlich gibt es zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree ebenfalls bisher nur Vermutungen, die von einer neuen Story, neuen Gebieten, neuen Gegnern, usw. sprechen. Hier ist also weiterhin Geduld gefragt.